Confirmado: Torrijos tendrá dos viviendas con apoyo y centro de día para personas con discapacidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la puesta en marcha de dos nuevas viviendas con apoyo y un centro de día para personas con discapacidad intelectual en Torrijos, unos recursos que se encuentran en su fase final de ejecución y que se prevé que entren en funcionamiento en los próximos meses, reforzando de manera notable la red pública de atención especializada en la provincia de Toledo.



Así lo ha destacado el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, que ha estado acompañado por la delegada provincial de Bienestar Social, Rosa María Quirós, durante su visita al VIII Mercado Artesano Inclusivo celebrado en la localidad, donde ha subrayado que estos nuevos dispositivos “vendrán a reforzar una red pública amplia y de calidad, favoreciendo la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad”. En este sentido, ha subrayado que “se trata de recursos que responden al modelo de apoyos que Castilla-La Mancha viene consolidando, centrado en la persona, la autonomía personal y la vida en comunidad, y basado en entornos normalizados y apoyos personalizados que permitan a cada persona desarrollar su propio proyecto de vida”.



Las viviendas con apoyo, integradas por unidades convivenciales de pequeño tamaño, permitirán ofrecer plazas residenciales en un entorno normalizado, favoreciendo la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual grave. Por su parte, el centro de día, con capacidad para hasta 45 personas, contará con espacios funcionales adaptados y flexibles, diseñados para dar respuesta a diferentes necesidades de apoyo, tanto cognitivas como físicas.



Ambos recursos forman parte del conjunto de infraestructuras impulsadas por la Consejería de Bienestar Social con financiación europea, dentro de una estrategia regional orientada a desinstitucionalizar la atención, acercar los servicios al entorno comunitario y garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar de residencia

Refuerzo de la red pública de la región

Con la incorporación de estos nuevos dispositivos, la provincia de Toledo continúa ampliando su red de atención especializada. Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con más de 383 recursos especializados para personas con discapacidad, que atienden cada día a más de 15.000 personas, en colaboración con entidades del Tercer Sector y las entidades locales.



En este contexto, el Gobierno regional ha recordado que el presupuesto destinado a políticas de discapacidad alcanza los 157,2 millones de euros en 2025 y ascenderá a 159,1 millones de euros en 2026, el mayor de la historia de Castilla-La Mancha en este ámbito, lo que permite seguir consolidando nuevos recursos, plazas y servicios en todo el territorio, reforzando un modelo de atención centrado en las personas y orientado a derechos.



Inclusión, participación y compromiso social

En paralelo al impulso de estos nuevos recursos, el director general de Discapacidad ha asistido al VIII Mercadillo Artesano Inclusivo, celebrado en la Plaza de las Palmeras de Torrijos, una iniciativa solidaria que visibiliza el talento de las personas con discapacidad y el trabajo diario que desarrollan las entidades sociales. En este contexto, Armenta ha puesto en valor que este tipo de iniciativas “ponen en el centro a las personas con discapacidad, visibilizan su talento y el trabajo diario de las entidades sociales, convirtiendo la inclusión en algo cercano y vivido por la ciudadanía” y ha destacado además que “estos espacios de encuentro ayudan a sensibilizar, a generar comunidad y a reforzar una mirada social basada en el respeto, la participación y la igualdad de oportunidades”.



El mercadillo, en el que participan distintas asociaciones del ámbito de la discapacidad de la provincia de Toledo, se ha consolidado como un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía, que fomenta la inclusión real, la sensibilización social y el apoyo a proyectos impulsados desde el Tercer Sector. Actividades culturales, talleres infantiles y propuestas solidarias refuerzan el carácter comunitario de una cita ya plenamente arraigada en la localidad.



Desde el Gobierno regional se ha puesto en valor este tipo de iniciativas locales que, desde la cercanía y la colaboración institucional, contribuyen a construir una sociedad más inclusiva, cohesionada y comprometida, alineada con el modelo de apoyos que se impulsa desde Castilla-La Mancha y con el fortalecimiento continuo de la red pública de atención a las personas con discapacidad.