Concierto en Toledo para visibilizar enfermedades mentales: un domingo para no perderte

El coro ‘La voz del paciente’, formado por personas con depresión y profesionales sanitarios, y Nena Daconte dan un concierto en Toledo para visibilizar las enfermedades mentales este domingo, día 14.

A través de la serie de conciertos ‘1.000 cantando por la depresión’ los participantes buscan evidenciar que no hay salud sin salud mental, ha informado la organización en un comunicado.

El Palacio de Congresos de Toledo ‘El Greco’ acogerá a partir de las 17.30 horas una nueva edición del concierto ‘1.000 cantando por la depresión’ del coro, formado por pacientes, profesionales sanitarios, familiares, amigos, y que ya ha recorrido otras ciudades españolas como Madrid, Murcia, Santander, Sevilla o Zaragoza para visibilizar los problemas de salud mental con la convicción de que la música puede ser un motor de cambio.

Durante el concierto, el coro ‘La voz del paciente’, acompañado por el grupo Nena Daconte y el Coro Singerhood, pondrá sobre el escenario un repertorio de temas clásicos, de los años 80 y actuales, que se combinará con mensajes de apoyo que buscan romper las barreras aún existentes en la actualidad ante las enfermedades mentales.

La iniciativa, organizada por Johnson & Johnson, Singerhood y Fundación Anaed, continúa su recorrido por España y ha reunido desde su inicio a más de 12.000 personas en sus diferentes conciertos.