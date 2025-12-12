Robaban a la empresa en la que trabajaban en Toledo: hay cuatro detenidos

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ajilar, ha detenido a cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 41 y 51 años, vecinos de Ávila y Toledo, como presuntos autores de un delito de apropiación indebida de biondas de la empresa para la que trabajaban, que denunció la sustracción de 68 toneladas.

También se investiga a un hombre y una mujer de 51 y 34 años, vecinos de Santander, como presuntos autores de un delito de receptación, y a esta última igualmente por otro presunto delito de falsificación de documento mercantil.

El pasado mayo, la Guardia civil supo que se habían sustraído unos 68.000 kilos de biondas, valoradas en 142.000 euros, pertenecientes a las obras que se estaban realizando en el nudo entre las autovías A-8 y la A-67, a su paso por Torrelavega.

Tras diferentes inspecciones en establecimientos dedicados a la compra y venta de metales, efectivos de la Guardia Civil de Camargo localizaron y recuperaron más de 22.000 kilos de las mencionadas biondas.

Con el avance de la investigación se averiguó la identidad de los presuntos autores, que resultaron ser empleados de la empresa perjudicada y que trabajaban instalando las biondas. Se determinó que se podían haber apropiado de éstas en diferentes ocasiones para posteriormente venderlas.

En una primera fase de la investigación, el pasado mes de agosto, la Guardia Civil detuvo a los cuatro hombres como presuntos autores de un delito continuado de apropiación indebida de biondas.

En la segunda fase, que ha culminado en diciembre, se ha instruido diligencias en calidad de investigados a un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de receptación del mencionado material, y a la mujer también por un delito de falsedad documental.