La artesanía regional de ‘Legado Artesano’ brilla en la Mezquita de Tornerías con esta gran iniciativa

La iniciativa ‘El arte de recibir’ ha arrancado su segunda edición consolidándose en Toledo como un evento artístico de primer nivel, luciendo la artesanía regional bajo la marca ‘Legado Artesano’ en tres espacios de la capital regional: el Centro Regional de Promoción de la Artesanía Mezquita de Tornerías, el Salón Rico y el Jardín de San Lucas.



En el primero de estos espacios, Mezquita de Tornerías, la artesanía se expone bajo el hilo conductor del diseñador Ulises Mérida, bajo el leitmotiv de “vestir una mesa como se viste un cuerpo”, mostrando tejidos sin artificio, cerámica, piezas artesanales en madera, cristal o lana para culminar ese arte de recibir.



Esta muestra, que arrancó ayer en el Centro Regional de Promoción de la Artesanía, cuenta con piezas de artesanos y artesanas como Miguel Ángel de la Torre, Fernando Alcalde, Berta López, Aurelio Arce, Ana Belén Flores, Fernando Garcés, Rubén Fabuel o Mónica Díaz; y ha programado en este espacio una visita guiada, previa inscripción, el próximo domingo 14 de diciembre, además del 4 de enero; y dos experiencias gastroartesanas, los días 19 y 26 de diciembre, con showcookings a cargo de Adolfo Muñoz y Casa Parrilla, además de exhibiciones artesanales en directo. Las inscripciones se deben realizar en el correo [email protected].



Como actividades complementarias, en el Salón Rico se desarrollarán talleres, habrá un mercado artesano y una programación de conciertos. Mezquita de Tornerías acogerá visitas guiadas gratuitas, acciones gastroartesanas en colaboración con artesanos y restauradores, acompañado de un concierto de villancicos, creando una ruta navideña singular entre estos dos espacios cercanos. En el Jardín de San Lucas, la artista Estefanía Sanz nos propone una experiencia inmersiva y un “corazón que brilla hacia fuera”, donde, con una amplia oferta gastronómica, podremos pedir un deseo y colgar tu bola de luz en uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad.