Cae desde 10 metros de altura: herido un trabajador en Toledo

infoCLM Send an email 12 diciembre, 2025 - 18:38
Foto de archvo: Miguel Ángel Romero

Un trabajador de 24 años de edad ha resultado herido este viernes tras caer desde el tejado de una nave a unos diez metros de altura en la localidad toledana de Ocaña.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 15.49 horas en el kilómetro 64 de la A-4 en sentido Madrid, mientras este trabajador realizaba labores de limpieza.

El herido ha sido trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario de Toledo. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una UVI.

