El mal estado de un tejado deja dos trabajadores heridos en esta localidad de Toledo

Dos trabajadores de 35 y 54 años han resultado heridos este jueves tras ceder el tejado de una empresa de montajes situada en el kilómetro 135 de la A-5, a la altura de la localidad toledana de Calera y Chozas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.56 horas y los trabajadores ha caído desde una altura de cinco metros.

Ambos heridos han sido trasladados al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina por dos ambulancias de urgencias. Al lugar también se ha desplazado la Guardia Civil.