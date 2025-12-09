Talavera une su cerámica con obras literarias de todo el mundo

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha destacado que la ciudad ha unido la cerámica «que es universal» con diversas obras de la literatura de todo el mundo, en las que se hace referencia tanto a Talavera como a su cerámica, y que se ha plasmado en 15 murales cerámicos que se ubican en el entorno del Puente Reina Sofía hasta la Universidad, en lo que se ha bautizado como el ‘Paseo de las Letras’.

Precisamente es uno de los actos centrales para conmemorar que la cerámica es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, algo que se consiguió en el año 2019, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Así se ha pronunciado este martes el alcalde junto a la edil de Artesanía, Gelen Delgado, y varios ediles del equipo de Gobierno, antes de descubrir los tres nuevos paneles que estrenan esta ruta que en total se comprondrá de 15.

«Seguimos apostando por seguir sacando nuestra cerámica a las calles», hoy con tres nuevos paneles de escritores españoles y foráneos «que han tenido a bien nombrar en sus obras a Talavera de la Reina» y el equipo de Gobierno está llevando a cabo un «esfuerzo» en esta legislatura para seguir haciendo grande al «elemento simbólico y más importante que tenemos en Talavera».

En el acto se han inaugurado los tres primeros murales de un total de quince que componen esta iniciativa, elaborados por diferentes talleres cerámicos de Talavera que recogen extractos de obras que hacen referencia a Talavera.

Este martes se han inaugurado el mural dedicado a Carmen Laforet y su obra ‘Diarios’, realizado por Nicolás Varas; el que homenajea al Padre Juan de Mariana con su obra ‘Del Rey y la institución real’, realizado por Cerámica Artística San Ginés; y el mural en honor a Camilo José Cela extraído de su obra ‘La Familia de Pascual Duarte’ y elaborado por Alfar El Carmen Talavera.

El alcalde ha destacado que el paseo donde se ubican estos murales es uno de los más transitados por los talaveranos diariamente «y vamos a tener referencia a esos escritores que nombraron a Talavera en sus obras» y todos los alfares de la ciudad van a poder participar en esta iniciativa.

Por eso, Gregorio ha agradecido a Gelen Delgado el trabajo que está realizando para sacar la cerámica a la calle, el arte y la literatura «en un marco incomparable como es el río Tajo y el puente Reina Sofía».

«Seguimos dando pasos de gigante para que Talavera sea más la ciudad de la cerámica», ha dicho el alcalde, que ha recordado que a la ciudad cada vez acude un mayor número de turistas «y tenemos que seguir ofertando nuestra ciudad».

Ha recordado que la Unesco pidió a la ciudad que se continuara trabajando con la cerámica y la mejor manera de hacerlo es con nuestros talleres «para que continúen su labor en el tiempo».

Junto a ese paseo se instalarán también las esculturas cerámicas adscritas al proyecto ‘Talavera 25’ en la Ronda del Cañillo y la Isla de los Molinos y se continuará embelleciendo la ciudad con la seña de identidad talaverana.

Por su parte, Gelen Delgado ha informado de que los murales miden 90 centímetros de ancho por 1,2 metros de alto con azulejos de 15 por 15 centímetros y han participado todos los talleres «dejando su impronta y su estilo propio». Llevan la imagen del autor y un extracto de su obra donde se habla de Talavera o de la cerámica.

A estos tres murales le seguirán los de Alberto Jouvin con su obra ‘Le voyageur d’Europe’, Arturo Pérez Reverte, con ‘El Capitán Alatriste’, Bernard Cornwell con ‘Sharpe y el águila del imperio’, Emilia Pardo Bazán con ‘Los Pazos de Ulloa’, Ernesto Lopez con ‘Vótice’, Gerardo Diego con ‘A Nuestra Señora del Prado’, Gonzalo de Céspedes y Meneses con ‘Varia fortuna del soldado Píndaro’, Lope de Vega con ‘Peribañez y el Comendador de Ocaña’, María Dueñas con ‘El tiempo entre costuras’, Pedro Muñoz Seca con ‘Poema a Gallito’, Pau Feval con ‘El capitán fantasma’ y Rafael Morales con ‘Racíces’.

Por último, el alcalde ha agradecido el trabajo de todas las personas que han hecho posible esta ruta y en especial a los distintos ceramistas y ha invitado a los talaveranos, talaveranas, vecinos de la comarca y visitantes a recorrer esta nueva ruta, a contemplarla con calma y disfrutar del arte de nuestros artesanos ceramistas.