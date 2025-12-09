Confirmado: Carmen Calvo estará este miércoles en Toledo

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, protagoniza este miércoles el encuentro ‘Mujeres por la libertad: 50 años en democracia’, que se celebra en el marco de las conmemoraciones de ‘España en Libertad. 50 años’, organizado por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y en colaboración con El Español de Castilla-La Mancha.

El acto se celebrará a las 19.00 horas en el Museo Sefardí, en Toledo, y la entrada es libre hasta completar aforo, tal y como informa la Delegación del Gobierno.

«En 1975, España inició un largo y valiente camino hacia la libertad y la democracia. 50 años después, recordamos el comienzo de ese éxito colectivo y celebramos el país próspero, plural y plenamente democrático que hemos construido juntos. A lo largo de 2025 se están realizando en España numerosas actividades para conocer nuestra historia reciente y celebrar, de forma colectiva, el valor de la democracia», indican.

En este contexto, Toledo se convertirá en el escenario de ‘Mujeres por la libertad’, encuentro en el que participarán cuatro mujeres «con una trayectoria de compromiso con la democracia y la libertad»: Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha; Nativel Preciado, periodista y escritora; y Esther Esteban, presidenta ejecutiva de El Español de Castilla-La Mancha.