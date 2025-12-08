La sanidad de Toledo está de enhorabuena: tres importantes premios

Residentes MIR y EIR de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Toledo y del Hospital Universitario de Toledo, se han alzado con los premios en las tres categorías convocadas en el VIII Concurso de Casos Clínicos para Residentes de Castilla-La Mancha, celebrado recientemente en Toledo.

En la categoría de residentes de Enfermería, el mejor caso clínico ha recaído en el presentado por María Fernández, EIR de segundo año de la Unidad Docente Multiprofesional Atención Familiar y Comunitaria de Toledo, titulado ‘Confort y despedidas en la etapa final de la vida’.

En la categoría del ámbito de Atención Primaria de Salud / Salud Comunitaria, el mejor caso clínico ha sido para el presentado por Luis Sierra, MIR de cuarto año de la Unidad Docente Multiprofesional Atención Familiar y Comunitaria de Toledo, titulado ‘Dolor en hipocondrio izquierdo: un dolor de infarto’.

Asimismo, en la categoría de residentes del Resto de Titulaciones, el mejor caso clínico ha recaído en Lucía Luengo, MIR de tercer año de Otorrinolaringología en la Unidad Docente del Hospital Universitario de Toledo, por el caso clínico ‘Más allá de la hipoacusia súbita’.

Este certamen, que se convoca cada año, ha sido organizado por la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), con la colaboración del Laboratorio UCB y la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos.

En esta nueva edición se han presentado 50 casos, de los cuales, un total de 43 han sido aceptados, 14 de ellos se corresponden a la categoría de residentes de Enfermería, 8 a la categoría del ámbito de Atención Primaria de Salud/Salud Comunitaria y 21 casos se corresponden a la categoría de residentes del resto de titulaciones.