Importante acreditación para la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Talavera

La Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha logrado la acreditación a través del programa SEMI Excelente de la Sociedad Española de Medicina Interna, por su calidad asistencial y docente en el seguimiento de pacientes crónicos complejos con insuficiencia cardiaca.

La Sociedad Española de Medicina Interna con esta acreditación de Excelente certifica que la Unidad Multidisciplinar de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de Talavera de la Reina cumple los máximos estándares de calidad asistencial en este ámbito.

Incluida en el programa de Unidad de Manejo Integral de Pacientes con Insuficiencia Cardiaca, UMIPIC, impulsado desde 2011 por el Grupo de Insuficiencia Cardiaca y Fibrilación Auricular de la Sociedad Española de Medicina Interna, cuenta ya con 82 unidades activas en todo el territorio nacional, cuatro en Castilla-La Mancha, concretamente en Puertollano, Albacete, Almansa y Talavera de la Reina.

Su objetivo es ofrecer una atención integral y continuada a pacientes con insuficiencia cardiaca, combinando el trabajo de médicos internistas, enfermería especializada y cardiología.

Los estudios publicados por la Revista Clínica Española 2016 y 2022 han demostrado que este modelo reduce de forma significativa los ingresos hospitalarios, las visitas a urgencias y la mortalidad de los pacientes seguidos en estas unidades.

La Unidad del Hospital de Talavera de la Reina inició su actividad en 2012 con una consulta semanal a tiempo parcial, dirigida por un internista con formación específica y con apoyo de Enfermería. En 2018 se consolidó como unidad multidisciplinar al integrar de forma estable a especialistas de Medicina Interna, Cardiología y Enfermería especializada.

El objetivo de la Unidad Multidisciplinar es ofrecer una atención cercana, accesible y coordinada que evite descompensaciones e ingresos hospitalarios, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

El equipo actual está compuesto por dos médicos internistas, las doctoras Cristina Salazar y Almudena Herrero, y una enfermera, María Yagüe, que trabajan estrechamente con los cardiólogos, compartiendo espacio físico y protocolos de actuación.

El modelo se basa en la educación sanitaria del paciente y sus cuidadores, la toma domiciliaria de constantes, la detección precoz de descompensaciones y la accesibilidad directa por vía telefónica para resolver incidencias y ajustar el tratamiento de forma inmediata.

Actividad de la Unidad

La Unidad atendió el pasado año a 160 pacientes, de los que más de 70 eran nuevos pacientes, realizando 400 revisiones presenciales, 300 consultas telefónicas médicas, casi 500 consultas telefónicas de Enfermería y 70 sesiones educativas durante el ingreso hospitalario. Durante el seguimiento de estos pacientes se han reducido un 36 por ciento las visitas a urgencias y un 50 por ciento los ingresos hospitalarios.

El reconocimiento “SEMI Excelente” consolida a la UMDIC de Talavera como una referencia nacional en atención integral, docencia y continuidad asistencial en insuficiencia cardiaca.

La insuficiencia cardiaca se define como el fallo del corazón para bombear la sangre al resto de órganos. Se caracteriza por fatiga importante, cansancio, piernas hinchadas y los pacientes no son capaces de llevar a cabo una vida normal por estos síntomas. Además de ingresos recurrentes por descompensación -retención de líquidos a nivel pulmonar- y disminución de la esperanza de vida.

Actualmente, un 6,8 por ciento de la población española mayor de 45 años sufre insuficiencia cardiaca, lo que representa un total de 1.320.376 personas, y su incidencia aumenta con la edad llegando a afectar entre un 15 y un 20 por ciento de personas mayores de 85 años. Además, se prevé que esta prevalencia se incremente hasta un 25 por ciento en el 2030 como causa directa del envejecimiento de la población y el aumento de los factores de riesgo. Además, la IC es la causa más frecuente de hospitalización en nuestro país en mayores de 65 años.