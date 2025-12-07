El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá una exposición por el centenario de la muerte de este relevante pintor

El Museo de Santa Cruz de Toledo acogerá del 10 de diciembre al 8 de marzo esta exposición con motivo del primer centenario del fallecimiento del artista, quien desarrolló en la capital regional prácticamente toda su trayectoria profesional y personal. Lo hace bajo el nombre ‘Vicente Cutanda. Un pintor entre dos siglos’.

Vicente Cutanda y Toraya (Madrid 1850-Toledo 1925) fue uno de los fundadores de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y director de la Escuela de Artes y Oficios y dejó un buen número de sus obras repartidas por diferentes instituciones, ha señalado el Museo de Santa Cruz en un comunicado.

La exposición, compuesta por una selección de 29 obras, resume las diferentes temáticas que abordó a lo largo de su producción pictórica, tales como la pintura histórica o la religiosa pero, fundamentalmente, el género social.

También presenta algunas muestras de las diferentes técnicas que dominaba y otros elementos que hablan de su estancia en Toledo.

La muestra, que ha sido posible gracias a la colaboración de instituciones y prestadores particulares, se gestó hace meses gracias a la iniciativa del historiador y profesor universitario Francisco García Martín, quien falleció el pasado mes de agosto tras haber realizado ya buena parte del trabajo, por lo que servirá también de homenaje a su figura.