El colegio de Toledo que cumple 50 años

Será un evento para conmemorar su inauguración en el barrio toledano de Buenavista en 1975, que contará con una eucaristía en la parroquia de Santa Teresa a cargo del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, según ha informado el centro educativo en nota de prensa.

De esta manera el Colegio Marista de Toledo celebra el próximo domingo 14 de diciembre su 50 aniversario.

Tras el oficio religioso, que tendrá lugar a las 13.30 horas, el colegio ofrecerá un aperitivo y presentará la muestra fotográfica que recorre las cinco décadas del centro.

A continuación, se mostrarán los trabajos finalistas del concurso ‘Mi cole y el barrio’ que el alumnado ha llevado a cabo durante las últimas semanas.

La dirección del centro ha animado a la asistencia de antiguos alumnos, familias, profesorado, comunidad educativa y todos aquellos que han formado parte de la historia del colegio.