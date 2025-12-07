Atento si eres de Toledo y quieres aprender a esquiar con tu familia; hay plazas limitadas

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha ‘Aventura Blanca en Familia’, un programa para participar en clases de esquí que se desarrollarán en la estación invernal de Leitariegos (León) del 13 al 17 de febrero de 2026.

Durante la actividad, las familias seleccionadas estarán acompañadas diariamente por personal especializado, encargado de la organización y ejecución de actividades de tiempo libre y animación en horario de tarde, así como del control en pista de los menores participantes, ha informado la institución provincial en nota de prensa.

Los participantes recibirán dos horas diarias de clases,adaptadas al nivel inicial que presente cada uno, y las familias se alojarán en un hotel de la localidad de Villablino.

El programa incluye 50 plazas entre adultos y niños (a partir de 5 años), con un coste de 80 euros por plaza, que cubren el desplazamiento en autobús hasta la instalación y traslados durante la actividad; alojamiento y manutención en régimen de pensión completa; seguro de accidente; participación en todas las actividades programadas y acompañamiento de monitores.

Para la adjudicación se aplicarán criterios como la ubicación geográfica, el nivel de renta familiar, el título de familia numerosa o el de familia numerosa especial y participar por primera vez, como familia, en un programa del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud.

Las solicitudes, cuyo plazo de presentación estará abierto hasta el 19 de diciembre, deberán presentarse por registro electrónico en la web de la institución provincial.

El vicepresidente segundo y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado que el objetivo de este programa es «estrechar lazos entre los familiares» y que puedan disfrutar de unos días en la nieve «por un precio simbólico».