Un observatorio de este pueblo de Toledo refuerza su vigilancia del cielo con un novedoso sistema de alta tecnología

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha completado la instalación en el Complejo Astronómico de La Hita, situado en el municipio de La Puebla de Almoradiel (Toledo) un nuevo sistema de ultra alta resolución para analizar la caída de meteoritos y la materia interplanetaria que impacta contra la atmósfera terrestre.

Este equipamiento científico forma parte del proyecto Smart, cuyo investigador principal es el astrofísico José María Madiedo (Instituto de Astrofísica de Andalucía), según ha informado la Fundación AstroHita por nota de prensa.

Diseñado por el propio investigador, el nuevo sistema cuenta con cuatro detectores de alta sensibilidad que monitorizan el cielo las 24 horas del día y operan de manera autónoma.

Desde finales de noviembre estos cuatro ‘ojos’ ultra avanzados vigilan el cielo de Toledo, llegando a tener un alcance de más de 800 kilómetros en torno al observatorio en condiciones óptimas.

Gracias a este nuevo equipamiento, el Proyecto Smart ya cuenta en La Hita con un total de 11 detectores de alta sensibilidad.

Proyecto Smart

Smart es un proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se desarrolla en el marco de la Red de Bólidos y Meteoros de Suroeste de Europa (red Swemn).

Su principal objetivo es analizar las propiedades de las partículas de materia interplanetaria que impactan contra la Tierra.

Estas partículas, denominadas meteoroides, proceden en la mayoría de los casos de los asteroides y cometas que orbitan alrededor del Sol.

La mayor parte son del tamaño de un grano de arena, aunque otras son rocas que pueden llegar a tener varios metros de diámetro.

La entrada en la atmósfera terrestre de estas rocas produce espectaculares «bolas de fuego» que pueden llegar a ser tan brillantes como el propio Sol.

Vigilantes desde 2010

Los primeros detectores del proyecto Smart que entraron en funcionamiento en el Observatorio de La Hita fueron instalados por el doctor José María Madiedo en el año 2010 en colaboración con la Fundación AstroHita.

Los nuevos dispositivos que acaba de instalar este investigador permitirán obtener información mucho más detallada sobre la composición química de las rocas que impactan contra la atmósfera.

Además, también aportará datos más precisos sobre la órbita que estos fragmentos siguen en el Sistema Solar, lo cual servirá también para conocer de dónde proceden estos meteoroides.

Gracias a su ubicación en pleno corazón de la Península Ibérica, el Observatorio de La Hita se consolida como un nodo clave para este proyecto del IAA-CSIC dentro de una red que supera el centenar de dispositivos para la monitorización del cielo repartidos por todo el país.