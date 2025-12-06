Un joven resulta herido por un arma de fogueo en un pueblo de Toledo

Un joven de 21 años ha resultado herido este sábado en la localidad toledana de Mora tras sufrir una lesión causada por un arma simulada de fogueo, tal y como han informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a InfoCLM.

El aviso se registró a las 06:54 horas, cuando el afectado se personó en el centro de salud de la localidad. Hasta allí se desplazó una UVI móvil desde Tembleque, cuyos profesionales lo atendieron en el propio centro sanitario y le dieron el alta sin que fuera necesario trasladarlo al hospital.

Hasta el lugar también acudió una patrulla de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de investigar las circunstancias en las que se produjo el incidente.