Última hora sobre el suceso con arma de fogueo en un pueblo de Toledo

El Centro de Salud de Mora ha atendido a un total de 3 personas a causa del altercado en el que se ha visto implicada un arma de fogueo. Junto al joven de 21 años, otros dos jóvenes, cuyos datos de filiación no han trascendido, habrían acudido al centro con diversas contusiones y cortes por cristales.

Así lo han informado fuentes de la Delegación de Gobierno consultadas por Europa Press, que han señalado que las heridas se han producido durante un altercado. Durante la pelea, uno de los implicados habría sacado el arma simulada para disparar al aire.

La Guardia Civil ha identificado a tres individuos, aunque no se han producido detenciones.

Además, una de las personas heridas, con cortes de cristales de un vaso roto durante el suceso, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Toledo.

En un primer momento había trascendido que el joven de 21 años había resultado herido por arma de fogueo, personándose en el Centro de Salud en torno a las 6.54 horas. Sin embargo, posteriormente se ha informado de que todos los heridos presentaban contusiones y cortes a causa de la pelea.