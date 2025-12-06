Toledo celebra este domingo una tradición que se mantiene ininterrumpida desde 1617

La ciudad de Toledo celebra este domingo, 7 de diciembre, la tradicional renovación del Voto a la Inmaculada Concepción, una devoción que la capital mantiene de forma ininterrumpida desde 1617.

El acto comenzará a las 19.30 horas, cuando partirá la procesión desde la casa de las Religiosas de María Inmaculada con un cortejo que estará formado por un conjunto de faroles representativos de las Hermandades, Cofradías y Capítulos de Toledo, que acompañarán a la imagen de la Inmaculada, según ha informado la Archidiócesis de Toledo en nota de prensa.

Por primera vez, la cabecera del cortejo incorporará una representación del ‘Milagro de Empel’, acontecimiento histórico que en 1585 vinculó de manera especial a los Tercios españoles con la Inmaculada.

El día 7 de diciembre, rodeados por las tropas holandesas en la isla de Bommel, los soldados españoles hallaron una tabla con la imagen de la Virgen. Según el relato, tras encomendarse a ella, la madrugada del día 8, un repentino e inusual temporal heló las aguas permitiendo la ofensiva española y una victoria inesperada. Este acontecimiento es el origen del patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre la Infantería Española.

A las 20.00 horas, la procesión llegará al Monasterio de san Juan de los Reyes, donde la Corporación Municipal y la Comunidad de Padres Franciscanos recibirán la imagen para la celebración del solemne acto de renovación del Voto.

En la ceremonia participará el Delegado Diocesano de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías.

Finalizado el acto, la imagen de la Inmaculada emprenderá el recorrido de regreso hasta la casa de las Religiosas de María Inmaculada, en la plaza de san Antonio.

Hará una parada ante el monumento a la Inmaculada ubicado en la plaza de san Juan de los Reyes.

En este momento, y también por primera vez, la Tuna Universitaria de Toledo rendirá un homenaje musical a la Virgen, incorporando un gesto festivo e inédito a la tradición.