Toledo acoge una exposición que pone en valor a mujeres de la región que dejaron huella

La exposición ‘Mujeres referentes de Castilla-La Mancha’ organizada por el Gobierno regional está itinerando este año 2025 por distintos municipios de la provincia de Toledo donde da visibilidad a un grupo de mujeres de nuestra comunidad autónoma representativas de muy diversos ámbitos, cuyo trabajo y aportación social ha sido tradicionalmente silenciada o poco reconocida.

«Se trata de una exposición que combina el carácter formativo, histórico y simbólico con un valor tan importante como es la educación en igualdad», tal y como ha destacado la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo, quien ha seguido el viaje de esta muestra por las seis localidades por las que está itinerando, tal como ha informado la Junta por nota de prensa.

Una de ellas es Añover de Tajo donde resaltó que «estamos acercando y sacando del anonimato, tanto en grandes ciudades como en pueblos pequeños, a mujeres que han sido fundamentales en nuestra historia y que son modelos inspiradores para nuestras niñas, jóvenes y mujeres actuales».

«Mujeres referentes de Castilla-La Mancha» inició su recorrido por la provincia de Toledo en la localidad de Polán, para llegar después a Bargas, Miguel Esteban, Añover de Tajo y la ciudad de Toledo, donde se exhibe en estos momentos en las instalaciones de la Castilla-La Mancha Media.

Después, irá a Azután donde podrá visitarse del 12 de diciembre al 8 de enero, siendo la localidad donde concluirá su itinerancia por la provincia de Toledo en este año que está a punto de finalizar.

Esta exposición reúne a 29 mujeres castellanomanchegas representativas de muy diversos ámbitos de la cultura, la educación, la política o la literatura, como pintoras, fotógrafas, nobles, mecenas, maestras, políticas, empresarias, periodistas, escritoras, princesas, filósofas, científicas, matemáticas, poetas, catedráticas, actrices* Sus vidas, sus obras y su contribución a la sociedad queda reflejada en cada uno de los paneles ilustrados que protagonizan y que junto a su imagen recogen su reseña bibliográfica.

Así esta exposición da visibilidad a estas mujeres, recupera la memoria histórica femenina de nuestra tierra y hace justicia social a unas mujeres demasiado tiempo silenciadas.

«La exposición -ha resaltado Nuria Cogolludo- es una señal clara del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la igualdad de género, la memoria histórica y el reconocimiento del papel de la mujer en la construcción social, cultural, científica, artística y política de nuestra región».