Nuevo espacio para jóvenes abre en este pueblo de Toledo

Ubicado en el número 12 de la avenida Cristo del Amparo, cuenta con más de 500 metros cuadrados para actividades dirigidas por y para los jóvenes del municipio, tras una inversión de 60.000 euros de la Diputación de Toledo.

El municipio de Fuensalida (Toledo) ya cuenta con su nuevo Centro Joven que tiene el objetivo de «ofrecer a los jóvenes de Fuensalida un lugar donde crecer, donde aprender, donde reunirse y donde construir futuro».

Así lo ha descrito la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, encargada de la inauguración oficial del espacio.

Cedillo ha reivindicado que la Diputación de Toledo trabaja «para que cada inversión se note en la vida de las familias», según ha trasladado la propia Diputación por nota de prensa.

La presidenta de la Diputación asistía a este acto acompañada del vicepresidente Daniel Arias, y junto al alcalde de la localidad, José Jaime Alonso, y el concejal de Juventud, Borja Sánchez-Heredero, entre otros muchos fuensalidanos que no quisieron perderse esta esperada inauguración.

Cedillo ha puesto en valor el trabajo conjunto que ha permitido la apertura del centro y se ha mostrado convencida de que «cuando hay un alcalde que quiere a su pueblo, las cosas avanzan».

En este sentido, ha reconocido también la labor del concejal de Juventud, Borja Sánchez, para hacer realidad este proyecto.

«Esa es nuestra forma de entender el servicio público: con hechos, con proyectos y con compromiso», aseguraba Cedillo, quien ha confirmado que «la Diputación estará siempre al lado de Fuensalida», un municipio emprendedor, dinámico y con un enorme potencial.

Apoyo decisivo de la Diputación de Toledo

Por su parte, el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, se ha referido a la importancia de este día para el municipio y expresaba públicamente su agradecimiento a la institución provincial.

«Quiero agradecer en primer lugar a la presidenta de la Diputación su apoyo incondicional con Fuensalida», decía Alonso, para quien este nuevo Centro Joven inaugura «una etapa en la que nuestra juventud va a ser la protagonista en la vida social de nuestro municipio».

El regidor municipal ha reconocido igualmente el papel del concejal de Juventud para hacer realidad este proyecto y destacaba el papel de unos jóvenes que «defienden nuestras tradiciones, hacen de Fuensalida un municipio más dinámico e inclusivo y están preparados para aspirar al mejor de los futuros».

Los jóvenes como protagonistas en Fuensalida

Por último, el concejal de Juventud, Borja Sánchez, ha mostrado su satisfacción por la apertura del centro y agradecía también el respaldo institucional de la Diputación: «Hoy Fuensalida recibe más que nunca de la Diputación de Toledo. Gracias, presidenta, por apostar por la juventud, por la cultura y por el futuro de Fuensalida».

Sánchez ha explicado que desde el principio se ha buscado que el Centro Joven estuviera «donde late la vida del municipio, donde pasa la gente y donde los jóvenes pueden sentirse protagonistas».

Además, ha invitado a la juventud a llenar el espacio «de ideas, de música, de arte, de conversación y de compromiso», destacando que este centro nace para ser un lugar vivo, dinámico y participativo.