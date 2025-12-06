Llega la edición más especial del Concurso Nacional de Migas de este pueblo de Toledo, marcada por una pérdida muy significativa

El municipio toledano de Urda se dispone a celebrar este domingo la XLIV edición del Concurso Nacional de Migas que se celebrará el en las pistas de la piscina municipal a partir de las 10.00 horas.

La jornada contará con un mercadillo de productos artesanos, un menú degustación con migas y judías blancas, actividades para los más pequeños y la evaluación del jurado, formado por profesionales de la hostelería, la prensa y empresarios de Toledo, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Con cada menú se entregará un cuenco de cerámica como recuerdo del concurso. También se podrán degustar dulces y productos típicos manchegos, cortesía de empresas de localidades vecinas y locales. Un mercadillo de productos artesanos y un DJ durante el concurso y parque de hinchables gratuito para niños completarán la jornada.

En el concurso, pueden participar hasta 150 sartenes con concursantes mayores de 16 años, ya sea en pareja o grupo. Se otorgarán 13 premios, incluyendo Mejor Estampa Manchega, Migas de Autor y premios para participantes jóvenes, todos patrocinados por empresas locales y vecinas.

El Concurso de Migas de Urda, que celebra este año su 44ª edición, es una tradición iniciada por el entonces director del Colegio Santo Cristo, Santiago Fuentes, que falleció este año. Tradicionalmente se ha celebrado el 8 de diciembre, pero este año, dado el puente de la Constitución, ha sido trasladado al domingo.

El evento cuenta con el apoyo de la Diputación de Toledo, que ha colaborado económicamente con 8.000 euros, de un presupuesto total que supera los 30.000 euros.