Le atracan y le apuñalan en plena calle en Talavera de la Reina

Un hombre de 50 años ha resultado herido este sábado tras sufrir un atraco con arma blanca en plena vía pública en Talavera de la Reina (Toledo).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a InfoCLM, el aviso se recibió a las 07:47 horas por una agresión ocurrida en la calle Banderas de Castilla. La víctima presentaba una herida por arma blanca en el costado.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil, que trasladó al herido al Hospital Nuestra Señora del Prado. También intervinieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local. Por el momento, no han trascendido detenciones relacionadas con este suceso.