Un convenio que afecta a 800 empleados y que preocupa en Toledo

El sindicato CSIF ha instado la dirección de Schreiber Foods a retomar la negociación del convenio colectivo con «verdadera voluntad de acuerdo» para evitar un conflicto que afecta a más de 800 trabajadores en las plantas de Talavera de la Reina y Noblejas, en la provincia de Toledo.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que Schreiber Foods, multinacional dedicada a la elaboración de yogures y postres lácteos para diferentes proveedores, entre ellos Mercadona bajo la marca Hacendado, está incumpliendo los preacuerdos alcanzados y se niega a firmar un convenio colectivo que mejora las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

Este miércoles han comenzado los primeros paros en la planta de Talavera de la Reina que el jueves tuvieron un seguimiento del cien por cien en los turnos de tarde y noche, y en la planta de Noblejas los paros comenzaron en noviembre.

CSIF ha advertido de que mantendrá todas las medidas de presión hasta que la empresa «rectifique, deponga su actitud, cumpla los acuerdos ya firmados y negocie un convenio digno».

Los paros se retomarán el miércoles de la próxima semana, día 10, con dos horas en cada uno de los tres turnos trabajo, y se mantendrán hasta final de año en las dos plantas de la provincia de Toledo.