Última hora: a prisión el acusado de asesinar presuntamente a su pareja en Torrijos

La titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Torrijos, con competencia en materia de violencia de género, ha decretado para F.M.M.R., prisión provisional comunicada y sin fianza. Se le imputa de forma provisional ser el presunto autor de un delito de asesinato, cometido este miércoles en Torrijos contra la que fuera su pareja, R.Q.A, de 39 años.

Según informa el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, como medida cautelar para el investigado se ha establecido la suspensión del ejercicio de la patria potestad respecto de tres menores, hijos de la pareja.

Debido a su situación de ingreso hospitalario, el investigado ha prestado declaración a través de videoconferencia ante la magistrada, que, como medida cautelar, ha acordado la prohibición de aproximación del investigado a los tres menores a una distancia menor de 500 metros, así como la de comunicarse con los mismos.

Desde el tribunal, que informa que esta imputación es provisional y tendrá que concretarse a lo largo de la investigación judicial, recuerdan que en este presunto caso de violencia de género no existían denuncias previas por malos tratos.

El procedimiento judicial abierto continúa instruyéndose en sede judicial.

HECHOS

Los hechos tuvieron lugar pasadas las 13.00 horas de este miércoles, en una vivienda de la calle Cirilo Montero de la localidad toledana, donde la víctima fue apuñalada mortalmente en el abdomen.

El presunto agresor quedó detenido y fue trasladado al hospital, según informaron a Europa Press desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Igualdad confirmó que la víctima ya había sido atendida en el Centro de la Mujer de Torrijos desde el mes de octubre. No había interpuesto denuncia y no contaba con medidas de protección.

El Gobierno autonómico se personará en la causa, tal y como ratificó este jueves la consejera del ramo, Sara Simón.