Incendio de madrugada y gran susto en este pueblo de Talavera: hay dos heridos

Dos hombres, de 55 y 72 años, han tenido que ser trasladados al hospital de Talavera de la Reina por inhalación de humo en el incendio de un bloque de pisos registrado en la madrugada de este viernes en esta localidad.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el incendio se ha originado a las 1:19 horas, en el interior de una vivienda de un bloque de pisos de tres alturas en la calle San Esteban.

Los bomberos que se han desplazado al lugar han confinado a los vecinos en el interior de sus viviendas para facilitarles la tarea y, una vez extinguido el incendio, se ha desalojado el edificio para comprobar la habilitabilidad de los pisos.

Como consecuencia del incendio, solo se ha visto afectado el piso donde se ha originado el fuego y el hueco de la escalera y, además, dos hombres de 55 y 72 años han tenido que ser atendidos en una UVI por inhalación de humo y posteriormente han trasladados al hospital de Talavera de la Reina en una ambulancia de soporte vital básico.

El resto de vecinos del inmueble han podido regresar a sus viviendas.

Al lugar del suceso han acudido los bomberos, agentes de la Policía Local y Nacional, la UVI y la ambulancia de soporte vital básico.