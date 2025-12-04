La última hora sobre la mujer asesinada en Torrijos: tenía tres hijos

El hombre de 45 años detenido por ser el presunto responsable del asesinato machista ocurrido este miércoles en Torrijos (Toledo) era la pareja estable de la víctima, una mujer de 39 años con la que tenía tres hijos en común y vivían en el mismo domicilio.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que el hombre, que se hirió a sí mismo tras la agresión mortal con arma blanca a su pareja, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo y está detenido, bajo custodia policial.

El detenido se encuentra en la UCI tras haber sido intervenido este miércoles de las heridas que se causó y cuando esté consciente, se le tomará declaración.

La mujer de 39 años fue asesinada sobre las 13:10 horas de este miércoles en su vivienda en Torrijos, en la que en esos momentos estaban dos de sus tres hijos. Los tres menores -dos chicos y una chica- están recibiendo atención psicológica a través del centro de la mujer y de los servicios sociales.

Además, el Gobierno regional ha activado todos los protocolos de acompañamiento para sus hijos.

La víctima no había interpuesto denuncia y no contaba con medidas de protección, aunque sí que estaba siendo atendida en el centro de la mujer desde el pasado octubre.

El Ayuntamiento de Torrijos ha convocado al mediodía de este jueves una concentración silenciosa para condenar este crimen machista.

De confirmarse este caso como asesinato machista, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.338 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico [email protected] y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

También la línea 900 100 114, especializada en atención de todo tipo de violencia de género, recoge llamadas 24 horas, los 365 días del año, es gratuita e irrastreable en la factura telefónica.