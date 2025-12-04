Denuncian la quema de contenedores en un pueblo de Toledo

El Ayuntamiento de Santa Olalla (Toledo) ha denunciado este jueves que en las últimas semanas se han producido varios actos vandálicos relacionados con la quema de contenedores.

El Ayuntamiento de la localidad ha denunciado esta situación en redes sociales consultadas por EFE, donde ha subrayado que, por ejemplo, el pasado martes ardió un contenedor de reciclaje de cartón y ha añadido que se ha identificado a los responsables de los hechos, que ya ha avanzado que serán sancionados.

El Consistorio ha confirmado que, gracias a la actuación de los servicios municipales y la coordinación entre el Ayuntamiento de Santa Olalla y el Consorcio Medioambiental de la Diputación de Toledo, el contenedor quemado quedó repuesto al día siguiente.

El Ayuntamiento de Santa Olalla ha recordado que según la ordenanza de convivencia ciudadana, la quema de contenedores y el deterioro intencionado de mobiliario urbano constituyen infracciones graves, con sanciones económicas que «pueden alcanzar importes elevados», además de las responsabilidades civiles por los daños ocasionados.

También ha pedido colaboración ciudadana y que, quien vea «cualquier actitud sospechosa» avise al Ayuntamiento o a la Guardia Civil.