La última hora del asesinato en Toledo: no había antecedentes en VioGén de la víctima mortal

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete. - Víctor Fernández - Europa Press ALBACETE 3 Dic. (EUROPA PRESS) - El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que no consta que hubiera antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) respecto al presunto caso de violencia machista en Torrijos (Toledo), ni de la mujer fallecida ni de su presunto agresor. Así se ha pronunciado a preguntas de los medios tras inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Caudete (Albacete), donde ha indicado que todas las instituciones han de ser muy firmes en la lucha contra la violencia machista, para lo que ha reclamado "máxima" coordinación y cooperación.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios tras inaugurar el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Caudete (Albacete), donde ha indicado que todas las instituciones han de ser muy firmes en la lucha contra la violencia machista, para lo que ha reclamado «máxima» coordinación y cooperación.

