Feijóo exige a Sánchez convocar elecciones desde Toledo y destaca que Page dice «cosas sensatas» en un PSOE «incoherente»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «perder la dignidad» tras «implorar» a Junts trasladándole que «se va a portar bien» y va a «cumplir» lo prometido. Tras asegurar que estas «comedias sanchistas no merecen ni siquiera comentario», ha exigido de nuevo la convocatoria de elecciones generales.

«El señor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad del conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad como presidente del Gobierno», ha declarado Feijóo a los periodistas tras participar en el XIII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía que se celebra en Toledo.

Al ser preguntado por las declaraciones de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en las que asegura que continúa la ruptura con Sánchez hasta que no cumpla lo prometido, Feijóo ha señalado que lo que ocurre es una «comedia» en la que el PP no va a participar.

Así, ha criticado que Sánchez ahora «implore» al partido de Carles Puigdemont trasladándole que «se va a portar bien y que va a cumplir lo que dice que no ha cumplido» cuando, según ha subrayado, hace semanas «decía que había cumplido todos los requisitos de Junts».

«A SÁNCHEZ YA NO LE CREE NADIE»

Feijóo ha resaltado que a Sánchez «ya no le cree a nadie», «está rodeado con una agenda judicial insoportable» y «ya no tiene mayoría parlamentaria». Por eso, ha subrayado que «lo que tiene que hacer es convocar elecciones» y que la gente pueda «decidir qué quiere en el futuro».

«El presidente del Gobierno tiene que ser una persona digna. Y después de las declaraciones de ayer del señor Sánchez es evidente que ha perdido la dignidad. No puede decir una cosa y su contrario, no puede decir que ha cumplido los acuerdos con Junts y ayer decir que no los ha cumplido», ha enfatizado, para insistir en que a él «este tipo de comedias sanchistas» no le «merecen ni siquiera comentario».

El jefe de la oposición ha señalado que desconoce lo que «va a hacer Junts». «Esa es una decisión de Junts. Yo no soy tertuliano sobre las declaraciones de Junts», ha apostillado, para añadir que el PP lo que pide «exclusivamente» es que los ciudadanos puedan votar en España.

HA «ACERTADO» AL NO «PRECIPITARSE» CON LA MOCIÓN DE CENSURA

En cuanto a la posibilidad de presentar una moción de censura instrumental para convocar elecciones inmediatamente, Feijóo ha señalado que el tiempo le ha dado «la razón» porque llevan «un año hablando de una moción de censura» y «visto lo visto es evidente» que el PP ha «acertado» al no «precipitarse» con una moción entonces «sabiendo todo lo que saben ahora». «Y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones al respecto».

Al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asegurando que no «se merece la gente de Puigdemont que el Gobierno se ponga de rodillas», Feijóo ha admitido que el ‘barón’ socialista «dice cosas muy sensatas».

«El problema es que después no se llevan a la práctica. Pero dice cosas sensatas. Hay dos opciones, o bien nadie le hace caso en su partido, o bien dice cosas por decir. No sé cuál de las dos», ha manifestado el presidente del PP.

Dicho esto, Feijóo ha subrayado que «cuando uno tiene una posición, hay que ser coherente con esa posición». «Pero tampoco vamos a criticar a alguien que mantiene una cierta coherencia dentro de un partido absolutamente incoherente», ha finalizado Feijóo.