El curioso cartel pegado en el baño de un edificio público de Toledo

En un edificio público de Toledo, concretamente en una de las consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hay un curioso cartel pegado justo encima del WC, sobre el botón de la cisterna, que ha despertado la curiosidad (y el sentido del humor) de más de un visitante.

Aunque a primera vista podría parecer un simple recordatorio de higiene, resulta ser un «pantallazo» literal de Wikipedia. En él se describe la escobilla de baño, ese humilde utensilio que todos conocemos pero pocos elogiaríamos, con la precisión de un artículo enciclopédico.

Cómo utilizar la escobilla

Según el texto, «una escobilla de baño es un utensilio diseñado para la limpieza del interior del inodoro. Se puede utilizar para limpiar el área superior del retrete, pero no debe ser utilizada para limpiar el asiento».

Lo curioso es que, además de aconsejar sobre su uso correcto, el cartel añade datos que uno jamás esperaría encontrar en un baño público. Aparece la fecha de invención (1932) y su nombre en Venezuela, «cepillo limpiapocetas». Incluso se incluye una foto de ella, como si se tratara de un objeto de museo.

Más allá de la curiosidad y la risa que provoca, el cartel puede verse también como un recordatorio útil, ya que muchas veces, cuando la gente utiliza un baño público, la escobilla queda olvidada.

Se trata de un pequeño gesto parece invitar a los visitantes a hacer un último repaso antes de salir, recordando que, aunque sea un utensilio sencillo, cumple un papel importante en la limpieza y el cuidado del baño.