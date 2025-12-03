Aprobado el inicio del expediente para la licitación del proyecto de este importante vial en Toledo

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares ha informado este miércoles de los principales asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana, entre los que destaca un nuevo impulso al proyecto del vial de conexión entre los barrios de Azucaica y Santa María de Benquerencia con la aprobación del inicio del expediente para la redacción del proyecto de construcción de dicho vial.

Una infraestructura que Cañizares ha descrito como «estratégica para mejorar la movilidad en la ciudad» y que sale con un presupuesto base de licitación de 242.000 euros y un plazo de elaboración de ocho meses, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Otro de los asuntos relevantes que se han aprobado en esta Junta de Gobierno es la modificación del proyecto de presupuestos del Ayuntamiento para el año 2026 como consecuencia de la subida salarial aprobada por el Gobierno de España.

Una actualización de las cuentas municipales que pasan de 117.425.000 euros a 119.624.000 euros.

En este sentido, Cañizares ha explicado que, pese a esta modificación extraordinaria, «el calendario de tramitación de los presupuestos no se modifica», algo en lo que se han mostrado de acuerdo todos los grupos que conforman la Corporación Municipal.

La vicealcaldesa ha detallado que la subida salarial implica un incremento del gasto de personal de «unos 2.400.000 euros y que, de esta cifra, el Ayuntamiento ya tenía previstos 730.000 euros del fondo de contingencia, la diferencia, 1.688.000 euros, se cubre con la estimación de ingresos comunicada por la Secretaría de Estado el 18 de noviembre, que asciende a 2.149.000 euros, por la participación municipal en tributos del estado».

De este modo, ha asegurado Inés Cañizares, esta operación «genera un superávit de unos 400.000 euros que se incorporan al fondo de contingencia y se destinarán a atender también la subida salarial de los entes dependientes del Ayuntamiento».

OTROS ASUNTOS ADOPTADOS

En otro orden de cosas, la vicealcaldesa de Toledo ha informado del resto de asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local, entre los que se encuentra la aprobación del inicio de las obras de adecuación del itinerario peatonal en el entorno de la vía Tarpeya, para el impulso de la movilidad sostenible, financiadas con cargo a los fondos europeos Next Generation, por un importe de 234.788,72 euros y una duración de dos meses; así como el visto bueno al acta de replanteo del proyecto técnico correspondiente al Plan de Arbolado de la ciudad en la campaña de 2025-2026, por un importe de 81.405,70 euros y una duración de tres meses.

Asimismo, en el área de Servicios Sociales, Educación y Familia se aprueba la liquidación del contrato relativo a la explotación de la cafetería en el centro municipal de mayores de Santa María de Benquerencia; y se aprueba el convenio de colaboración entre la Asociación de Comerciantes ‘Toledo es más’ y el Ayuntamiento de Toledo para organizar la II edición de la Feria de Navidad ‘De puente a puente’.