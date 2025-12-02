Lo que encontraron bajo el suelo de la perrera de una vivienda en Talavera: hay un detenido

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a una persona como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, ya que había instalado en su vivienda un laboratorio destinado a la extracción, producción y envasado de cocaína.

La investigación se inició a principios del mes de mayo, culminando con la detención del investigado tras una entrada y registro en su domicilio en la que se han incautado un total de 415 gramos de cocaína en roca que estaban ocultos en un zulo construido bajo el suelo de la perrera, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Del estado de distribución de la vivienda, así como de la gran cantidad de productos químicos, efectos y utensilios intervenidos, entre los que se encuentran envasadoras al vacío, vitrocerámicas portátiles, una prensa hidráulica, moldes y logotipos para marcar los bloques de cocaína, se ha podido determinar que el inmueble se destinaba como laboratorio para la extracción y procesamiento de cocaína para su posterior distribución.

Los indicios reunidos por los agentes apuntan a que esta persona estaba obteniendo un alto beneficio económico al facilitar la vivienda como laboratorio para la transformación y envasado de la cocaína y además se quedaba con parte del estupefaciente que producía para realizar sus propias ventas en Talavera de la Reina.