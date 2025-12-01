Secuestrado en un pueblo de Toledo

Atos del Poggetto, braco alemán campeón de Italia en la categoría de perros de muestra y representante del equipo italiano en el Campeonato Mundial de Bracos Alemanes, ha sido secuestrado en Fuensalida, en la provincia de Toledo (España), donde se encontraba preparándose para la próxima competición mundial organizada por la ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) y CEBA (Club Español del Braco Alemán), según asegura la propietaria del can.

El perro se encontraba dentro de la furgoneta de su entrenador, Roberto Scarpecci, aparcada durante una sesión de entrenamiento. Durante el descanso habitual de los perros, que tiene lugar en la furgoneta del adiestrador, unos desconocidos rompieron la ventana trasera del vehículo, precisamente la que da al compartimento donde se encontraban dos perros, y se llevaron solo a Atos, un detalle que hace pensar en un robo selectivo.

La propietaria, que se encuentra «destrozada», ya ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil y ha difundido llamamientos con recompensa. Asimismo, ha pedido la máxima difusión en España y la ayuda de cualquiera que pueda proporcionar información útil para su localización, poniéndose en contacto con la Guardia Civil de Fuensalida (Toledo).

Atos responde al nombre de Atos del Poggetto y está debidamente registrado para las competiciones oficiales.