Atropello múltiple con tres heridos en Toledo; entre ellos dos menores

Tres personas resultaron heridas esta mañana tras ser atropelladas por un turismo en la calle Arroyo Seco de la localidad toledana de Yuncos, según informó el 112 Castilla-La Mancha a InfoCLM. El aviso se recibió a las 08:36 horas. Entre los afectados se encuentran una mujer de 30 años y dos menores de 4 y 2 años.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital de Toledo. La mujer de 30 años y el niño de 2 años fueron trasladados en ambulancia de soporte vital básico, mientras que la niña de 4 años fue trasladada en UVI.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, ambulancia de soporte vital básico y UVI, que intervinieron de forma inmediata para atender a los afectados y trasladarlos al centro sanitario.