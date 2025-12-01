Accidente laboral grave: un trabajador cae desde tres metros en Talavera

Un trabajador de 43 años ha sido trasladado este lunes en una UVI al Hospital de Talavera de la Reina (Toledo) tras precipitarse de unos tres metros de altura en una obra en esta localidad.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de que el aviso se ha producido a las 11:38 horas desde una obra de la calle Aguadores de Talavera de la Reina por la caída de un obrero de 43 años desde unos tres metros de altura.

El trabajador ha tenido que ser trasladado en una UVI al Hospital de Talavera y hasta este lugar se han trasladado también efectivos de la Policía Nacional y Local.