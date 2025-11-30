Muere atropellado en Toledo: solo tenía 18 años

Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Un joven de 18 años ha muerto este domingo tras ser atropellado por un turismo junto a otra mujer, cuando iban ambos montados en un patinete en el kilómetro 1 de la TO-23, a la altura de Toledo capital.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 19.45 horas.

La otra ocupante del patinete, una mujer sin datos de edad, ha resultado ilesa. Al lugar se ha desplazado Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y una UVI.

