Distribuía billetes falsos en este pueblo de Toledo; se enfrenta a pena de cárcel

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 3 de diciembre, al acusado J.A.B.C. para quien el Ministerio Público solicita 3 años y 6 meses de cárcel por distribuir billetes falsos en La Puebla de Almoradiel.

Según el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 31 de agosto de 2019 en la zona de Las Tascas y Botellón en la calle Quebrada de la localidad toledana, cuando el acusado fue sorprendido por la Guardia Civil tras entregar a varios amigos suyos billetes mendaces por importe de 750 euros en billetes de 10 euros y de 20 euros (9 de 10, y 33 billetes de 20 euros).

Así, tras acompañar a los agentes a su domicilio, allí les entregó el procesado otros 37 billetes de 20 euros y 22 billetes de 10 euros mendaces, haciendo un total de 960 euros, «habiendo procedido, a sabiendas de su mendacidad y con ánimo de lucro, a la entrega y/o venta de parte dichos billetes a varios amigos suyos».

En total, los agentes del Instituto Armado recuperaron billetes por importe total de 1.710 euros.