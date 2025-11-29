Luto en el PSOE de esta localidad de Toledo: «dedicó su vida al servicio público, a la educación y al progreso de su pueblo»

El PSOE de Toledo ha lamentado el fallecimiento de Miguel García-Arroba Molero, ex alcalde de Corral de Almaguer y militante socialista «que dedicó su vida al servicio público, a la educación y al progreso de su pueblo».

En un comunicado, la Ejecutiva provincial ha trasladado su cariño y condolencias a su familia, amistades y compañeros, así como a la Agrupación Socialista de Corral de Almaguer.

El PSOE ha destacado la «intensa labor docente» de un maestro «cercano, paciente y comprometido», que dejó «una profunda huella en varias generaciones de corraleños y corraleñas».

«Su manera de entender la educación y la función pública se caracterizó siempre por la humanidad, la vocación y la atención a las personas», ha señalado.

Como alcalde ejerció «en una etapa clave para Corral de Almaguer, impulsando avances significativos en infraestructuras, servicios y oportunidades para el municipio», han apuntado los socialistas, que han subrayado que gobernó «desde la cercanía, la escucha activa y el respeto hacia todos los vecinos y vecinas, trabajó para abrir caminos y modernizar su pueblo».

«El PSOE de la provincia de Toledo transmite un abrazo afectuoso y su apoyo a los seres queridos de Miguel García-Arroba Molero en estos momentos de especial dificultad. Su ejemplo y su contribución al desarrollo de Corral de Almaguer seguirán siendo una referencia perdurable para la familia socialista», ha apuntado la Ejecutiva.