Lo que intentó meter a la cárcel tras un permiso: ahora será juzgado en Toledo por ello

La sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo miércoles, 3 de diciembre, a M.A.R.O. para quien el Ministerio Público pide cuatro años y seis meses de prisión por intentar introducir droga en la cárcel de Ocaña I aprovechando un permiso.

Según el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 28 de abril de 2021 cuando el acusado, encontrándose interno en el Centro Penitenciario Ocaña I, portaba al regreso de un permiso, en el interior de su organismo, cuatro bellotas de hachís, que hacían un total de 31,11 gramos.

También portaba, según la Fiscalía, tres envoltorios con 7,89 gramos de heroína con una riqueza media expresada en heroína base del 16,13 por ciento.

Una droga que tenía la intención el acusado, según el fiscal, de distribuir a otros internos dentro del establecimiento penitenciario.