Herido por arma blanca: un joven es hospitalizado en Toledo

Un joven de 23 años de edad ha resultado herido este sábado por arma blanca en la localidad toledana de Fuensalida. El herido se personó en el centro de salud del municipio desde donde se avisó al Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Precisamente, fuentes del 112 han indicado a Europa Press que dieron avio sobre las 4.49 horas por estos hechos a la Guardia Civil y a una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Ha sido este último medio sanitario el que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Toledo.