Cazados justo a tiempo: evitan un acto delictivo en una operación que se salda con tres detenidos en Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a tres varones de 39, 41 y 43 años de edad respectivamente, después de que fuesen sorprendidos por un vecino marcando varias viviendas de un mismo bloque de pisos para supuestamente comprobar cuáles estaban disponibles para robar en su interior.

La detención tuvo lugar durante la madrugada del jueves 27 de noviembre, cuando la Policía Nacional recibió, a través del 091, la llamada de un vecino del barrio de Buenavista en la que indicaba que había tres personas sospechosas en su bloque de pisos y que parecía que estaban manipulando las puertas de su rellano.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, llegando a sorprender a los tres sospechosos cuando ya se habían subido a un vehículo con la intención de huir del lugar, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Dentro del vehículo llevaban diversas herramientas comúnmente utilizadas para cometer robos: destornilladores, alicates, herramientas multiusos, auriculares bluetooth para comunicarse discretamente y un tubo de pegamento.

Cuando los agentes revisaron las puertas del edificio en el que habían sido vistos momentos antes de su detención, hallaron pequeños marcadores de plástico casi imperceptibles colocados entre el marco y la puerta, por lo que todo parece indicar que los tres detenidos empleaban este modus operandi para seleccionar las viviendas en las que posteriormente robaban.

Si los testigos de plástico o hilos de pegamento siguen en su lugar después de unos días, significa que esa puerta no se ha abierto y por lo tanto, está vacía. Una vez que se cercioran de que pueden entrar sin ser sorprendidos, fuerzan la puerta empleando diferentes técnicas de apertura.