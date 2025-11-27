Nuevo accidente laboral en Toledo: tiene que ser trasladado al hospital en UVI

Un trabajador de 45 años de edad ha resultado herido este jueves tras precipitarse desde un tejado a unos seis metros de altura en la localidad toledana de Yeles.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 13.20 horas en la calle Pinar de este municipio. El herido ha sido atendido por una UVI que le ha trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.