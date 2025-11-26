Rescatadas tras un incendio en su vivienda: el calvario vivido por dos personas en este pueblo de Toledo

Dos personas han sido rescatadas por la Guardia Civil tras un incendio en un bloque de viviendas de Illescas (Toledo), un fuego cuyo espeso humo dificultaba la respiración y la visibilidad, impidiendo que estas personas pudieran salir de su domicilio por sus propios medios.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Illescas fueron alertados por la Central Operativa de Servicio (COS) tras declararse un incendio en un bloque de viviendas de la localidad. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el edificio estaba completamente envuelto en una espesa nube de humo, observando que la mayoría de los vecinos se encontraban en la vía pública tras haber conseguido salir de sus viviendas al iniciarse el fuego.

Mientras los agentes inspeccionaban el lugar, varios ciudadanos informaron de que al menos dos personas permanecían en el interior del edificio, refugiadas en una terraza y sin posibilidad de salir debido a la gran acumulación de humo.

Ante el evidente riesgo para la vida de estas personas, los guardias civiles actuaron de inmediato, accediendo al inmueble para realizar una comprobación piso por piso, con el objetivo de localizar y evacuar a quienes pudieran seguir dentro.

A pesar de la escasa visibilidad, las dificultades para respirar y las elevadas temperaturas en el interior del edificio, los agentes consiguieron localizar y evacuar a dos personas que habían quedado atrapadas en su vivienda. Ambas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde recibieron asistencia sanitaria por el personal desplazado a la zona.

Tras la intervención, dos guardias civiles necesitaron asistencia médica y oxígeno debido a la inhalación de humo durante la evacuación. La rápida actuación y coordinación entre la Guardia Civil y los servicios de bomberos permitían que el incendio únicamente causara daños materiales en el edificio.