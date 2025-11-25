La plantilla de esta empresa de Talavera irá a la huelga en diciembre

Tras el acto de mediación celebrado este martes, en el que no ha habido acuerdo, los más de 300 trabajadores de la empresa Schreiber Foods de Talavera irán a la huelga en el mes de diciembre. La plantilla se suma así a la protesta y a las acciones de presión iniciadas en la planta que esta multinacional tiene en Noblejas.

La huelga comenzará con paros parciales de dos horas el 3 de diciembre y continuará los días 4, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 23, 29 y 30 de diciembre, según ha informado el sindicato UGT en nota de prensa.

El Comité de Empresa denuncia «la actitud de bloqueo» de Schreiber Foods en la negociación del convenio colectivo, una negociación que arrancó en el mes de enero y en la que «no se ha producido ningún tipo de avance».

El presidente del Comité de Empresa, Víctor Pérez, asegura que desde la parte sindical «hemos reducido nuestras reivindicaciones» a cuestiones muy básicas «pero ni siquiera sobre estas quiere negociar la dirección, la cual se ha cerrado en banda».

Añade que la empresa viene «incumpliendo» de manera sistemática los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo el calendario laboral, sin respetar además los días de asuntos propios, que «están siendo denegados».

Este miércoles, 26 de noviembre, está prevista una nueva reunión de negociación del convenio colectivo. El Comité de Empresa volverá a exigir a la dirección responsabilidad y voluntad de llegar a un acuerdo.

«Estamos hablando de una empresa que está multiplicando sus beneficios y que, sin embargo, se niega en rotundo a mejorar las condiciones laborales de unos trabajadores y trabajadoras que no quieren retroceder en derechos ni perder poder adquisitivo».