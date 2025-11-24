Un martes que puede cambiar el presente y futuro de Talavera

La Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo ha iniciado el proyecto de aprobación y sometido a información pública el proyecto de reparcelación derivado del Proyecto de Singular Interés (PSI) Meta Data Center Campus en Talavera de la Reina.

Según publica este lunes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, la documentación será expuesta al público durante un periodo de un mes que comenzará este martes, 25 de noviembre.

De esta manera, la documentación estará expuesta al público a fin de que cualquier persona interesada pueda consultarla y, en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.

Dicha documentación estará expuesta en formato digital en el Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://transparencia.castillalamancha.es/), en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta (https://www.jceem.es/servicios/tablon-de-anuncios) y en la web de Planificación Territorial y Urbanismo de la Consejería de Fomento (https://www.castillalamancha.es/node/340916).

De igual modo, cualquier persona interesada que desee consultar presencialmente el documento podrá dirigirse a los servicios centrales de la Consejería de Fomento, en concreto, a la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo.

SATISFACCIÓN DE GARCÍA-PAGE

Por su lado, el presidente regional, Emiliano García-Page, se ha alegrado este lunes de la publicación de este proyecto, durante el acto de inauguración de la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) ‘Tierras de Viriato’ en Garciotum.

Lo ha definido como el «proyecto más importante que ha habido en la comarca, en las tierras de Talavera, a lo largo de decenas y decenas de años», en presencia de la exalcaldesa, Tita García Élez.

«Disfruta el día, Tita. Que lo disfrutamos todos», ha asegurado.