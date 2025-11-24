Buenas noticias para Toledo: 22 millones de euros para impulsar y desarrollar inversiones educativas en Toledo

Los Presupuestos de Castilla-La Mancha en el área de Educación continuarán, un curso más, comprometidos con la provincia de Toledo. Solo del capítulo referido a inversiones recibirá más de 22 millones de euros de los más de 77 millones que había comprometidos para toda la Comunidad Autónoma.



Dicho montante económico, que fue presentado el pasado viernes en las Cortes regionales, se destinará a la construcción de nuevos centros educativos, como son los casos del IES de Illescas, el IES Nº3 de Ocaña o el CEIP Nº2 de Olías del Rey, entre otros.



También se destinará parte de ese montante a equipamiento, como puede ser mobiliario, a la cobertura de nuevas pistas deportivas en varios colegios, al reparto de material de robótica tanto en Primaria como en Secundaria, a la instalación de aulas digitales o a la climatización de centros de Secundaria, entre otras acciones.



Todo esto ha señalado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración, a cargo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de la nueva Escuela Infantil ‘El Molinillo’ de Portillo (Toledo). En el acto también ha estado presente el delegado de la Junta en la provincia, Álvaro Gutiérrez; y la alcaldesa de la localidad, María José Ballesteros; entre otros.



En su intervención, Amador Pastor asimismo se ha referido a los Presupuestos para recordar que incluyen dos partidas importantes destinadas a Educación Infantil no obligatoria: se invertirán 7,2 millones de euros en toda la región para culminar el Plan de ampliación de plazas públicas de 0 a 3 años y 16 millones de euros en toda Castilla-La Mancha para finalizar la tercera fase del ‘Más Escuela’.



Centrado en la inauguración de la nueva Escuela Infantil ‘El Molinillo’ de Portillo, el consejero se ha congratulado de participar del acto, a la vez que ha puesto en valor el compromiso del presidente Emiliano García-Page con el municipio toledano.





La nueva Escuela Infantil ‘El Molinillo’ ha contado con un presupuesto procedente de la Unión Europea de más de 200.000 euros para su construcción. Tiene matriculados a 10 alumnos y alumnas en un aula mixta para 0-3 años y cuenta con otra aula habilitada, por lo que podría asumir una ampliación hasta alcanzar las 17 plazas de cara a posteriores años.