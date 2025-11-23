García-Page desarrolla este lunes su agenda institucional en las localidades toledanas de Garciotum y Portillo de Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a inaugurar, este lunes, la ampliación de la sección del Colegio Rural Agrupado (CRA) ‘Tierras de Viriato’, en la localidad toledana de Garciotum, una remodelación que ha permitido sumar un aula más y un nuevo comedor a este centro educativo.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego recorrerá las nuevas instalaciones de este municipio toledano que continúa avanzando en la recuperación y ampliación de sus recursos educativos después de que el anterior Gobierno autonómico procediera al cierre del antiguo CEIP ‘Santa María Magdalena’ en el año 2013, decisión que fue recurrida por la vía judicial y declarada nula en los tribunales, por lo que el centro fue reabierto, aunque ya bajo la presidencia de Emiliano García-Page, en 2015.

Desde entonces, la sección de Garciotum ha multiplicado por diez su alumnado y el actual CRA ‘Tierras de Viriato’ cuenta, en la actualidad, con 189 alumnos y 38 docentes, contando con las secciones de Pelahustán, El Real de San Vicente, Castillo de Bayuela, Hinojosa de San Vicente y Cardiel de los Montes. En esta inauguración, el presidente García-Page estará acompañado por el alcalde de Garciotum, Carlos David Palomares; y por el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; además de representantes de la comunidad educativa de este municipio.

También arropará al presidente regional el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, con quien este lunes inaugurará otra infraestructura educativa como es la nueva Escuela Infantil ‘Los Molinillos’, en la localidad de Portillo de Toledo, con capacidad para 17 alumnos y que se enmarca en la Estrategia de Impulso a la Escolarización de 0-3 años.