Una movilización exigirá frenar una planta de biogás en este pueblo de Toledo

La asociación ‘Vecinos por La Sagra viva sin biogás’ ha convocado este domingo en Villaluenga de la Sagra (Toledo) una manifestación para exigir la paralización de la construcción de una planta de biogás en la localidad, que consideran que generará un riesgo para la salud en todo el entorno.

Según han trasladado a EFE desde este colectivo, la manifestación partirá de la rotonda de Cuatro Caminos de Villaluenga de la Sagra a las 11:30 horas de este domingo y recorrerá hasta su finalización, prevista para las 15:00 horas en el Ayuntamiento, las calles del municipio.

La asociación cuenta ya con cerca de 1.500 inscritos «y subiendo», y agrupa a vecinos de localidades como la propia Villaluenga pero también Yuncler, Cobeja o Pantoja, entre otros.

Este colectivo presentó el pasado 11 de noviembre un recurso de revisión con 16 alegaciones ante la Consejería de Desarrollo Sostenible, con la intención de que se deniegue o revoque la autorización ambiental integrada para el proyecto a del a planta promovido por Verdalia Bioenergy y se paralicen «inmediatamente» las obras.

Desde la asociación han argumentado que, en el caso de Cobeja, la planta estará a menos de 1,4 kilómetros de las viviendas y «eso nos va a afecta a la salud, con los vertidos y olores que se producen en este tipo de plantas», además, del riesgo de contaminación de acuíferos que hay situados «a menos de 250 metros» de la instalación.

Aunque han criticado la pasividad del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra, han afirmado que el resto de municipios del entorno, como los ya citados o Alameda y Numancia de la Sagra, se están movilizando ya y en los próximos días tendrán reuniones informativas con los alcaldes.

Asimismo, han avanzado que varios ayuntamientos afectados están estudiando con sus servicios jurídicos presentar una demanda para intentar paralizar las obras.