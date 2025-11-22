Miembros del comité de empresa de Schreiber Food en Noblejas (Toledo) han mantenido un encierro esta madrugada en las instalaciones de la fábrica en protesta por la falta de avances en la negociación. La dirección, finalmente, ha accedido a adelantar la próxima reunión al miércoles 26 de noviembre, y no el 3 de diciembre, tal y como exigía CCOO.

La plantilla mantendrá los paros de dos horas por turno cada jueves y viernes si no ven un cambio de actitud de la empresa y soluciones reales para la firma del convenio colectivo, ha informado CCOO en nota de prensa.

La huelga indefinida se inició el jueves para denunciar «las sanciones abusivas de hasta un mes de empleo y sueldo». El sindicato recuerda «el incumplimiento de los permisos recogidos en el convenio colectivo, como los asuntos propios, y el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo».