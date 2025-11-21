Varios detenidos en una gran operación en Toledo

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal formado por seis personas –cinco hombres y una mujer– por cometer hasta 45 delitos en el sur de Talavera de la Reina y el norte de Toledo, entre los que destacan los robos con violencia e intimidación en viviendas, establecimientos y automóviles.

Así lo ha detallado en rueda de prensa la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, que ha estado acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, José María Gil Armario, y comandante en jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, Matías Martínez.

Los detenidos en esta operación, denominada ‘Cerone’ y que se inició por parte de la Guardia Civil el pasado mes de septiembre, pasaron este mismo jueves a disposición judicial encontrándose ya cinco de ellos en prisión.