Los comercios de Toledo alzan la voz: «la masificación no fomenta el consumo, sino que lo desincentiva»

Comercios del Casco Histórico de Toledo protestarán este viernes apagando sus escaparates durante dos minutos en el momento del encendido de la decoración de Navidad.

Según ha informado la Librería Hojablanca, los comercios llevarán a cabo esta protesta en solidaridad con los vecinos del Casco que protestan «por el impacto que el turismo y la saturación de eventos desordenados» está generando en su día a día, y también para reclamar soluciones que permitan un equilibrio entre la actividad turística y festiva de la ciudad y la calidad de vida de quienes habitan la zona.

De nuevo, afirma la librería en un comunicado, la concentración de toda la actividad navideña en el eje Zocodover-Ayuntamiento, con una única vía de paseo con alumbrado, provocará el «colapso» de la calle Hombre de Palo y la «incomodidad» de nuevo para vecinos y comercios.

Los comercios hacen extensivo este llamamiento a todos los comercios para unirse a esta protesta simbólica, porque «la masificación no fomenta el consumo, sino que lo desincentiva».